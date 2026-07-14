Трамп: в проект о санкциях против России могут включить Иран и «Хезболла»

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут внести в проект санкций против России сенатора Линдси Грэма*.

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«Они (авторы законопроекта. — RT) бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболла». Это то, что я слышу», — сказал он на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.

Также Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм.

Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа». По информации телеканала, Грэм мог умереть от разрыва аорты.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.