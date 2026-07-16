The Hill: США нужно не менее четырех лет для восполнения запаса оружия

Первая фаза боевых действий США против Ирана потребовала затрат большого количества боеприпасов, на пополнение их запасов потребуется по меньшей мере четыре года. Такую оценку приводит газета The Hill.

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По мнению газеты, уложиться в такой срок возможно в случае, если Конгресс США одобрит выделение необходимого финансирования. Однако недавнее возобновление ударов по Ирану может привести к тому, что американским ВС потребуется еще больше времени на восполнение запасов снарядов.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что военный бюджет США на 2027 год необходимо увеличить в полтора раза, до $1,5 трлн.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана после первого раунда, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.