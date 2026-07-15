В США признали, чего не хватает в новом законопроекте против РФ

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что обновленный законопроект о новых санкциях против России не содержит положений о выделении дополнительной военной помощи Украине.

По словам законодателя, многие конгрессмены считают, что Вашингтону следует продолжать поставки вооружений Киеву. Он отметил, что Украина, по его мнению, нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны и дальнобойном вооружении.

Блюменталь признал, что отсутствие такого пункта стало компромиссом при подготовке документа. При этом сенатор выразил уверенность, что законопроект все же будет принят.

Обновленная версия инициативы была представлена 14 июля. Она предусматривает новые ограничения в отношении России, включая вторичные санкции и изменение параметров пошлин для ряда стран, закупающих российские нефть и газ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает шансы на принятие законопроекта как высокие, однако подчеркнул, что намерен дополнительно изучить отдельные его положения.