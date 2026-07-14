Американский президент Дональд Трамп называет высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении односторонних санкций в отношении России, но при этом утверждает, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений данного документа, и он должен их рассмотреть.

"Есть хороший шанс на то, что это будет сделано", - сказал сначала глава администрации США, комментируя на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме по просьбе журналистов перспективы принятия законопроекта. Однако при этом Трамп не подтвердил готовность Вашингтона вводить вторичные санкции в отношении торговых партнеров России, включая Индию и Китай. А именно в этом заключается одно из ключевых положений законопроекта. "Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось", - утверждал американский лидер.

Он напомнил, что едва ли не основным инициатором выработки законопроекта был член Сената Конгресса Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), умерший 11 июля в возрасте 71 года.

"Знаю, что этого очень хотел Линдси. <...> Мы это рассматриваем. <...> Это в честь Линдси. Это было его детище. Он этого хотел больше всего", - заявил Трамп.

Законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Грэм и Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. В настоящее время сенаторы, насколько известно, обсуждают вариант понижения этой предлагаемой ставки пошлин.

Между тем американский сенатор Рэнд Пол предупреждал в авторской колонке, опубликованной в минувшем году на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты "как в экономическом, так и в стратегическом плане". Министр финансов США Скотт Бессент сообщал в январе текущего года, что вашингтонская администрация считает ненужным этот законопроект, поскольку Трамп и так обладает всеми соответствующими полномочиями в данной сфере.