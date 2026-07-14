Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Федерального бюро расследований, которое инициировало проверку обстоятельств скоропостижной кончины американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Глава Белого дома публично усомнился в целесообразности таких следственных мероприятий, назвав их пустой тратой времени.

«Я думаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим», — заявил Дональд Трамп журналистам.

Он подчеркнул, что причиной смерти политика стали глубокие проблемы со здоровьем, передавшиеся ему по наследству, и посоветовал не искать внешних виновников в случившемся.

Трамп добавил, что не знает, почему ФБР занимается обстоятельствами смерти Грэма*.

"Думаю, вам известно, что у него была проблема. И у его отца была очень схожая проблема, как вы знаете", - добавил американский президент,.

Линдси Грэм*, известный своими крайне агрессивными антироссийскими инициативами, скончался 11 июля в возрасте 71 года, после возвращения из Украины. По иронии судьбы, незадолго до смерти он публично хвастался, что не собирается умирать, пока не добьется введения «адских санкций» против Москвы.

«Я не могу сейчас умереть. Мне все еще надо ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации между Израилем и Саудовской Аравией», — приводил слова сенатора портал Axios.

Ранее стало известно, что по рекомендации Трампа губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру покойного, Дарлин Грэм, на вакантное место в Сенате до конца текущего срока полномочий.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.