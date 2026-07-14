Трамп возмутился из-за красоты иностранного лидера

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди назвал его молодым и красивым. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

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«Он молод и красив. Мне это не нравится. Я не в восторге от этого», — сказал американский лидер.

После реплики главы Белого дома иракский премьер посмеялся.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары со стороны США. В частности, была атакована база Аль-Харир на севере Ирака, был поражен военный радар Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также были обстреляны американские корабли и катер в Ормузском проливе.