"Глобальные последствия": в ООН пришли в ужас от новой блокады Ормуза

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о катастрофических гуманитарных последствиях из-за введения Вашингтоном полной блокады Ормузского пролива для иранских судов. По его словам, перекрытие ключевого логистического коридора неизбежно приведет к сбоям в поставках жизненно важных товаров по всему миру.

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«Сообщения о закрытии Ормузского пролива вызывают серьезную тревогу в связи с их последствиями для прав человека далеко за пределами региона. Это жизненно важный транспортный коридор, от которого зависят миллионы людей», — говорится в заявлении Фолькера Тюрка, опубликованном пресс-службой его управления.

Комиссар ООН призвал стороны конфликта немедленно прекратить атаки на коммерческий флот и соблюдать нормы международного права. Тюрк настаивает на том, что США и Иран должны проявить «сдержанность и деэскалацию», а также как можно скорее вернуться к режиму прекращения огня ради сохранения социально-экономической стабильности.

Данное заявление прозвучало сообщения президента США Дональда Трампа, который распорядился заблокировать любые суда, следующие в иранские порты или перевозящие товары, связанные с исламской республикой. Президент США обосновал это решение «ПОЛНЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ» иранского руководства, которое, по его словам, ведет страну по пути агрессии, и подчеркнул, что под защитой американских военных Ормузский пролив теперь открыт для всего судоходства, кроме иранского.