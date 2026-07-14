Национальная энергосистема Кубы вышла из строя. Это третье за ​​девять дней масштабное отключение электроэнергии на острове, передает агентство Reuters.

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Отмечается, что без электричества остались около 10 млн человек.

6 июля на Кубе также произошел тотальный блэкаут. Через несколько дней на острове снова произошел сбой в энергосистеме.

Куба более трех месяцев не получает поставок нефти, и ее электроэнергетика работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях экономической нестабильности из-за блокады, устроенной США.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.