СМИ: Россия предложила передать власть в Сирии жене Асада

СМИ: Россия рассматривала жену Асада как нового лидера Сирии
Власти России предложили бывшему президенту Сирии передать власть своей супруге Асме Асад. Об этом пишет The Observer.
По информации издания, власти России были недовольны отказом Асада договориться с противниками — вооруженной оппозицией, курдами и Турцией. На этом фоне Кремль начал составлять список потенциальных преемников. В числе главных кандидатов была Асма Асад. При этом сам Башар Асад знал об этом, но «не был этим обеспокоен».
«Об этом было рассказано президенту, но он просто посмеялся над этим», — рассказал один из собеседников издания.
Источник утверждает, что Асма Асад родилась и выросла в Лондоне и до сих пор является гражданкой Великобритании. За годы войны в Сирии она получила значительную власть и стала центральной фигурой в управлении экономикой и принятии решений.
Одновременно с этим, она стала объектом ненависти многих высокопоставленных чиновников. Кроме того, в Великобритании она фигурирует в предварительном расследовании в подразделении по военным преступлениям, а также находится под санкциями Великобритании, США и ЕС за поддержку режима Башара Асада.