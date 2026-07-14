СМИ: Россия предложила передать власть в Сирии жене Асада

Власти России предложили бывшему президенту Сирии передать власть своей супруге Асме Асад. Об этом пишет The Observer.

По информации издания, власти России были недовольны отказом Асада договориться с противниками — вооруженной оппозицией, курдами и Турцией. На этом фоне Кремль начал составлять список потенциальных преемников. В числе главных кандидатов была Асма Асад. При этом сам Башар Асад знал об этом, но «не был этим обеспокоен».

«Об этом было рассказано президенту, но он просто посмеялся над этим», — рассказал один из собеседников издания.

Источник утверждает, что Асма Асад родилась и выросла в Лондоне и до сих пор является гражданкой Великобритании. За годы войны в Сирии она получила значительную власть и стала центральной фигурой в управлении экономикой и принятии решений.

Одновременно с этим, она стала объектом ненависти многих высокопоставленных чиновников. Кроме того, в Великобритании она фигурирует в предварительном расследовании в подразделении по военным преступлениям, а также находится под санкциями Великобритании, США и ЕС за поддержку режима Башара Асада.