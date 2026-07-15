Раскрыт смысл слов Макрона о недопустимости капитуляции Киева

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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Соскин раскрыл смысл слов Макрона и указал, что за ними стоит страх перед поражением Киева. Он задался вопросом, знает ли французский лидер о текущей ситуации на фронте.

«Мы готовы пойти на все, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся все потерять, раз хотят воевать», — отметил.

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией. «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — сказал он.