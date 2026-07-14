Польша отказалась от участия в «антибаллистической коалиции»

Польша не может принять участие в «антибаллистической коалиции». Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты», — сказал глава ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что Польша уже принимает участие в других инициативах.

Накануне лидеры Украины и девяти стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. В объединение войдут Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. В совместном заявлении отмечалось, что для защиты Европы требуется глобальное решение в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны, которая поможет сдержать и отразить будущие ракетные угрозы.

14 июля военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что намерение Европы и Украины создать коалицию по противоракетной обороне связано с тем, что Киеву недостаточно ракет для систем Patriot. Кроме того, Европе нужно укреплять свои ПВО на фоне придумок европейских лидеров о «войне» с Россией, отметил он.