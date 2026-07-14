«Собака лает, караван идет»: политолог оценил выпад нового министра обороны Венгрии против Москвы

Заявление нового министра обороны Венгрии Ромулуса Русина-Сенди о намерении «захлопнуть дверь перед Россией» является проявлением некомпетентности и глупости, а не реальным изменением курса страны. Таким мнением в беседе с Рамблером поделился политолог Алексей Мартынов.

Ранее глава венгерского военного ведомства на конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности» заявил, что Будапешт должен восстановить доверие союзников по НАТО и ЕС, «закрыв дверь перед Россией». Русин-Сенди также добавил, что Венгрия «захлопнет дверь перед носом у русских», поскольку российская разведка якобы пыталась проникнуть в ЕС «через черный ход».

Комментируя выпад военного, политолог отметил, что Венгрия и раньше официально входила в список недружественных России стран из-за своего членства в ЕС и НАТО, однако в прежнем составе правительства подобные хамские заявления не допускались. По его мнению, риторика изменилась на фоне зависимости Будапешта от европейских структур, но экономическая реальность диктует свои условия.

Венгрия как была, так и есть член НАТО и Европейского союза, она прямо зависима от участия в ЕС. Другое дело, что собака лает, а караван идет. Венгрия не менее зависима и от поставок российских энергоносителей — никакие союзники компенсировать эти риски не в состоянии. Тот же Виктор Орбан еще в прежнем правительстве, когда его на уровне ЕС упрекали в слишком любезном общении с русскими, прямо говорил: "Компенсируйте мне экономические потери от разрыва отношений, и я разорву их через пять минут". На что чиновники Евросоюза просто закатывали глаза и обзывали его "агентом Кремля". На самом деле ничего не изменилось — просто поменялась риторика некоторых министров. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Аналитик призвал не переоценивать значение подобных выпадов и не ждать от Москвы резких ответных шагов, поскольку прагматичное экономическое сотрудничество между государствами продолжается вопреки любым политическим декларациям.

«Это не новый политический курс, это просто глупое заявление неумного человека. Сегодня в Европе идет обратная селекция: умных и компетентных отодвигают в сторону, а на первый план выходят посредственности. Своим заявлением новый венгерский министр как раз и продемонстрировал некомпетентность. России не стоит реагировать на слова каждого глупого чиновника — у нас просто не хватит времени на все остальное. Действующие контракты исполняются как с российской, так и с венгерской стороны. Ничего личного, только бизнес. Мы просто привыкли за последние годы слишком болезненно реагировать на подобную ерунду, но это лишь тревожный и негативный информационный фон, не влияющий на реальные процессы», — резюмировал Мартынов.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза одобрил обновленный план Венгрии по восстановлению и устойчивости, который открывает путь к разблокировке европейского финансирования для страны в объеме до €10 млрд.