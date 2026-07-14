Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал участие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время парада в честь дня взятия Бастилии.

Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Украинские солдаты на Елисейских полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!» — написал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева. Французский лидер также подчеркнул, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки Москве могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.