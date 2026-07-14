Раскрыты неожиданные подробности отставки правительства Украины

Депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинских депутатов не предупредили об отставке правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Василевской-Смаглюк, большая часть министров узнала об отставке из поста Владимира Зеленского в соцсетях. Многие из них до сих пор не знают, сохранят ли они свои места в новом правительстве.

«Абсолютное большинство министров узнали о необходимости отставки правительства из поста. <...> Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдет ли работать в следующее правительство или нет», — рассказала она.

Василевская-Смаглюк добавила, что после отставки с поста премьер-министра Юлия Свириденко может стать новым главой офиса Зеленского.

Ранее правительство Украины ушло в отставку.