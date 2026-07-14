Турецкий суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола. Такое промежуточное решение вынес 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам в рамках процесса о гуманитарной флотилии «Сумуд». Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Инстанция выдала ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела. Им вменяют преступления против человечности, геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, умышленное

причинение вреда здоровью, грабёж и задержание транспортных средств. Ранее суд возбудил уголовное дело в отношении израильского премьера и 34 высокопоставленных чиновников на основе обвинительного заключения стамбульской прокуратуры, которая требует для них пожизненного лишения свободы.

В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильского руководства по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

Флотилия «Сумуд» — это международная гражданская инициатива, объединяющая активистов, врачей и волонтёров из десятков стран. Её цель — доставка гуманитарной помощи в Газу морским путём. Однако Израиль неоднократно заявлял, что не допустит прорыва блокады. Суда флотилии перехватывались, активистов задерживали и депортировали. В мае 2026 года военные Израиля перехватили флотилию из 54 судов с 426 участниками из 39 стран.