Китай отреагировал на возобновление морской блокады Ирана

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с американской военной блокадой морских портов Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, уважение законных прав стран, прилегающих к Ормузскому проливу, а также восстановление безопасного судоходства в регионе — общее стремление международного сообщества. Он добавил, что Пекин призывает «проявить рациональность и сдержанность, сохранить с таким трудом достигнутое перемирие, не допустить возобновления боевых действий.

13 июля газета New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что США снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

США готовятся восстановить морскую блокаду Ирана

14 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американцы пять часов наносили удары по Ирану, применяя высокоточные боеприпасы.