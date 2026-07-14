В Венгрии пообещали «захлопнуть дверь перед русскими»

Власти Венгрии пообещали «захлопнуть дверь перед русскими» — с таким обращением выступил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telex.

По словам министра, таким образом Венгрия вернет доверие союзников по НАТО и Евросоюзу. Он добавил, что российская разведка «пыталась проникнуть через черный ход» в Венгрию, а также другие страны Европы.

«Венгрия должна восстановить доверие союзников, и мы закроем дверь перед Россией. <...> Мы захлопнем дверь перед носом у русских», — заявил он.

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