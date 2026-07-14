Хантер Байден признался, что по наивности недооценил «змеиное гнездо» Украины

Предприниматель Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о том, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким «змеиным гнездом» является Украина.

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По словам бизнесмена, предложение о сотрудничестве поступило от бывшего президента Польши Александра Квасьневского, который также входил в состав совета. Байден-младший пояснил, что в 2013 году, на фоне диагностирования рака головного мозга у его брата Бо, он сам находился в состоянии сильного стресса и был близок к рецидиву зависимости.

— Знал ли я, что облажался, когда согласился на работу в Burisma? Да, я знал. Я понял это, и понял быстро... Дело в том, что, оглядываясь назад, я на 100 процентов осознаю, что мне не следовало браться за эту работ, — сказал Байден-младший в интервью журналисту DJ Vlad.

Еще в октябре 2020 года издание The New York Post опубликовало фрагменты переписки, из которой следовало, что Байден-младщий мог упоминать своего отца, занимавшего тогда пост вице-президента США, в общении с представителями Burisma. Впоследствии эти данные активно обсуждались в американском политическом пространстве, в том числе со стороны Дональда Трампа, который заявлял о получении Хантером Байденом крупных сумм за лоббистские услуги и обеспечение доступа к его отцу.