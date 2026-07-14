Пока вы не уснули: Китай поставил РФ условие по «Силе Сибири — 2», обращение Путина к бойцам СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин обратился к бойцам СВО

Президент России Владимир Путин обратился к бойцам специальной военной операции (СВО).

Глава государства передал слова военнослужащим во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым, находясь на территории российского региона, передает РИА Новости.

«Вашим ребятам большой привет», — сказал Путин.

Читать новость полностью

Зеленский раскрыл цели ночного удара армии России по Украине

Армия России нанесла массированный удар по регионам Украины в ночь на 14 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Этой ночью российские войска нанесли удары по нашим городам и населенным пунктам, используя 135 беспилотников и 10 ракет различных типов, причем большинство из них — баллистические», — написал Зеленский.

Читать новость полностью

Китай поставил условие России по «Силе Сибири — 2»

Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона явно дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

По данным их источников, КНР согласна покупать газ только по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством за счет экспорта. При этом гостям дали понять, что вопрос по новому маршруту не следует поднимать в будущем, если озвученные требования не будут приняты.

Читать новость полностью

В Кремле оценили призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию». Он отметил, что существует целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения и которые разделяют позицию схожую с позицией Алиева.

«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал представитель Кремля.

Читать новость полностью

Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство Украины. За проголосовали 258 депутатов. Об этом говорится на сайте парламента.

Свириденко возглавляла правительство с 17 июля 2025 года. До назначения нового премьера и формирования кабмина правительство временно возглавит первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Читать новость полностью

Одна из европейских стран вышла из «коалиции желающих»

© Eliot Blondet/Abaca/Sipa USA/TACC

Болгария больше не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине. Об этом во вторник, 14 июля, заявил премьер-министр республики Румен Радев.

— Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, положит конец эскалации, — высказался премьер.

Читать новость полностью

Собчак высказалась о причастности Kyivstoner к попытке теракта в России

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о сообщении о том, что популярный украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner, причастен к подготовке теракта в России. Об этом она написала в Telegram-канале.

Собчак усомнилась в том, что рэпер причастен к попытке теракта, и отметила, что Kyivstoner отрицает обвинения.

Читать новость полностью

ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на оборонное предприятие в Подмосковье

ФСБ сорвала массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путем", - сказали в ЦОС.

Читать новость полностью

Путин сделал важное заявление о ключевой ставке

Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями.

«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — уточнил Путин.

Читать новость полностью

В России изменятся правила продажи электромобилей

Минпромторг может пересмотреть условия господдержки при покупке российских электромобилей и гибридов. Скидка может сократиться в несколько раз, передаёт «Коммерсантъ».

Сейчас при покупке электромобиля или гибрида российского производства в кредит или лизинг государство компенсирует до 35% стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Если изменения получат зелёный свет, то этот дисконт останется только для наиболее локализованных моделей, тогда как для остальных размер субсидии снизится до 10% и в денежном эквиваленте составит максимум 500 тысяч рублей.

Читать новость полностью