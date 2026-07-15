Президент Сербии Александр Вучич вместе с другими европейскими лидерами прибыл с визитом в Киев в честь Дня украинской государственности. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, помимо Вучича, в страну также прибыли президент Румынии Никушор Дан и президент Молдовы Майя Санду. Помимо этого, Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается приезд и других представителей иностранных делегаций.

День украинской государственности был учрежден указом главы киевского режима Владимира Зеленского в 2021 году. Дата праздника была выбрана в честь Крещения Руси, которое произошло при правлении князя Владимира и рассматривается украинской пропагандой как продолжение якобы более чем тысячелетней истории страны.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев

Ранее Вучич принял участие в саммите «коалиции желающих» в Париже, куда его пригласил Эмманюэль Макрон. Сербский лидер сообщил, что Киев уже подписал контракт на 16 истребителей Rafal, а также договорился о совместном производстве баллистических ракет.