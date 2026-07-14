Проклятое «змеиное гнездо»: Хантер Байден высказался об Украине

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, назвал свое участие в совете директоров украинской энергетической компании Burisma «невероятной наивностью». Он признался, что не осознавал масштабов коррупционных переплетений в стране, которую охарактеризовал как «змеиное гнездо».

«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов», — заявил он в интервью журналисту DJ Vlad.

Байден-младший признался, что быстро осознал ошибочность своего решения, принятого под влиянием личных проблем и семейной трагедии, однако финансовый фактор оказался решающим. Годовое вознаграждение в размере 600 тысяч долларов стало для него главным стимулом, несмотря на очевидные репутационные риски.

«Знал ли я, что облажался, когда согласился на работу в Burisma? Да, я знал. Я понял это, и понял быстро. Это были чертовски большие деньги, целая куча денег... Я вошел в совет директоров, полностью понимая эту часть, и, конечно же, не принимая во внимание, насколько они смогут использовать это в качестве оружия в будущем», — откровенно рассказал он.

Впервые информация о сомнительной деятельности Хантера Байдена в украинской компании стала достоянием общественности в октябре 2020 года после публикации электронных писем газетой New York Post. Дональд Трамп тогда обвинил его в том, что он использовал фамилию отца, занимавшего пост вице-президента США, для получения миллионов долларов в обмен на доступ к властным ресурсам.