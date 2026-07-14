Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из больницы после пересадки легкого

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из Центрального госпиталя Осло после операции по трансплантации легкого, которая прошла в середине июня.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в норвежском королевском доме.

— Ее королевское величество кронпринцесса Метте-Марит выписана из Центрального госпиталя после трансплантации легкого, — говорится в сообщении.

По словам представителя госпиталя Аре Хольма, «состояние здоровья кронпринцессы хорошее, насколько можно ожидать с учетом обстоятельств». Он отметил, что в следующие полгода Метте-Марит предстоит физическая реабилитация под наблюдением врачей. При благоприятном сценарии ее здоровье стабилизируется примерно через год, передает сайт королевского дома Норвегии.

3 июля российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей придется взять паузу в работе для восстановления после операции на ноге. Артистка объяснила, что переоценила свои возможности, а также пожаловалась на сильную боль в колене, отечность и плохое самочувствие. Ее выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги 23 июня.