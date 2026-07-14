Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал отставку правительства республики.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Половина правительства должна быть в тюрьме, но пытается скрыться за голосованием об отставке», — написал Порошенко.

По его словам, уходящее правительство Украины войдет в историю, как провалившее реформы о евроинтеграции и которое не обеспечило верховенство права, допустив политические преследования.

Ранее стало известно, что главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны.