Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отказе Болгарии участвовать в «коалиции желающих» по Украине. Эксперт отметил, что София демонстрирует возвращение к здравому смыслу, а сама попытка Парижа собрать подобный союз выглядит искусственной.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил журналистам, что лично отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона вступить в коалицию, настаивающую на продолжении финансовой и военной помощи Украине. По словам болгарского лидера, София не намерена участвовать в затягивании конфликта военными средствами, а выход из кризиса необходимо искать через сильную дипломатическую миссию, которая положит конец эскалации.

Оленченко подчеркнул, что это решение болгарского руководства не было спонтанным демаршем, а стало логичным продолжением последовательного внешнеполитического курса, ориентированного на национальные интересы.

Заявление о том, что Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих", не является неожиданным или резким. До этого на саммите Евросоюза и на других мероприятиях болгарский руководитель уже говорил, что страна исчерпала свои экономические и военные возможности помогать Украине и снабжать ее деньгами и оружием. То есть он проводит эту линию последовательно. Болгария стремится к восстановлению своей самостоятельности во внешней политике в Европе, где сейчас это направление пытается узурпировать Еврокомиссия, ставящая акцент на русофобию. Нынешний лидер Болгарии был избран законным, демократическим путем, а значит, его курс отражает мнение большинства населения страны, уставшего от антироссийской повестки. Владимир Оленченко Политолог-международник

Эксперт также обратил внимание на то, что сама инициатива Парижа выглядит уязвимой, поскольку держится исключительно на политических амбициях французского президента и не подкреплена историческими связями с регионом.

«Примечательно, что приглашение поступило лично от Макрона. Это говорит о том, что "коалицию желающих" в целом приходится буквально слепливать из различных стран, и держится она преимущественно на энтузиазме и инициативе президента Франции. При этом между Болгарией и Францией традиционно не было глубоких и доминирующих связей, Софию ничего не связывает с Парижем исторически. Болгария всегда больше тяготела к России и к политике Восточной Европы. Сейчас же экономические ресурсы многих восточноевропейских государств исчерпаны, поэтому Радев не является белой вороной — многие в регионе сегодня серьезно задумались, нужно ли им продолжать эту поддержку».

По мнению политолога, демарш Софии укладывается в общую тенденцию разочарования восточноевропейских элит в навязываемом им общеевропейском курсе, что может запустить цепную реакцию в других столицах.

«Для нас этот пример интересен тем, что Болгария подтверждает общую тенденцию: для восточноевропейских стран более перспективно и выгодно вести самостоятельную политику, фокусируясь на вопросах экономики и благосостояния собственных граждан. Восточная Европа все больше приближается к здравому смыслу в вопросах политики и взаимоотношений с Россией. Вслед за Венгрией похожие сигналы о нехватке денег и ресурсов начинают подавать, например, в Чехии. Пример болгарского руководителя наглядно свидетельствует о том, что "коалиция желающих" — это искусственное объединение, которое пытается поддерживать французский президент и которое не находит широкой поддержки».

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие на Украину.