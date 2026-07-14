Организаторами покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако являются подозреваемые в убийстве исполнительницы теракта Анастасии Березовской экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович и офицер Главного управления разведки (ГУР) Владислав Реут. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным источников, оба подозреваемых сотрудничают со следствием и дают подробные показания. В частности, сотрудник ГУР признал, что именно он изготовил один из компонентов электронного детонатора. Он был замаскирован под детскую игрушечную машину и передан через Германию Березовской, которая должна была уже собрать взрывное устройство. Экс-сотрудник СБУ указал, что самостоятельно изготовить такую конструкцию женщина не могла. Следствие проверяет версию, по которой Реут и Живкович решили убить Березовскую, так как она могла дать показания о других участниках операции. Сотрудника ГУР Реута называют высококвалифицированным специалистом по минно-взрывному делу.

Подозреваемые также подтвердили информацию о том, что Березовская стала исполнительницей покушения на Ермолаева, чтобы заработать деньги на покупку дома на Украине. Реут и Живкович рассказали, что Березовская ранее участвовала и в других террористических операциях, в частности, связанных с украинским видеоблогером Анатолием Шарием.

Ранее о том, что Березовская несколько лет жила в Германии в статусе беженки с сыном и рассчитывала за покушение на Ермолаева купить дом на Украине сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых - Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. В розыск по подозрению в попытке убийства была объявлена гражданка Украины Березовская, попавшая на камеры видеонаблюдения возле места преступления.

7 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении под Киевом тела Березовской. Ведомство также проинформировало о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника ГУР Реута. Вторым задержанным является экс-сотрудник украинских правоохранительных структур Жикович. Они общались с убитой и, предположительно, координировали ее действия при подготовке покушения.