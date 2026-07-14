«Восточный щит»: Польша за полгода построила лишь километр защитных сооружений

Польша в рамках программы «Восточный щит» за полгода построила на восточной границе лишь 1 км защитных сооружений. Об этом со ссылкой на польские и украинские СМИ пишет газета «Комсомольская правда».

По данным изданий, на программу было выделено более 652 млн злотых (более 171 млн $).

«Восточный щит» охватила 61 километр, однако реальных укреплений из них всего 10 километров. Остальные 50 километров — это склады с материалами для быстрого развертывания в случае кризиса: бетонные ежи и колючая проволока. За последние полгода в рамках проекта построен всего один километр новых сооружений», — говорится в статье.

При этом в настоящее время строительство практически остановилось. Единственный завершенный объект — секретный участок длиной 2,3 км, сданный в феврале 2025 года.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна намерена использовать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией, так как просто «нет другого выбора». При этом замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик сообщил о том, что Варшава уже потратила 65 миллиардов долларов на американское оружие и сервисную поддержку, а также планирует выделить на эти цели еще 150 миллиардов.