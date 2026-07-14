Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова*

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны.

Отставку анонсировала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«Свириденко займет пост главы Офиса президента, а Кирилл Буданов — пост министра обороны», — сообщила парламентарий.

В США сделали предупреждение Буданову*

Информированный источник издания «РБК-Украина» тем временем опровергает сообщения Василевской-Смаглюк.

«Пока нет», — заявил собеседник.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.