Владимир Зеленский призвал Запад быстрее принять 21-й пакет антироссийских санкций.

«Мы не можем тянуть время, и 21-й пакет санкций ЕС должен быть принят на этой неделе», — написал он в соцсети X.

Соответствующее заявление глава киевского режима сделал после новых групповых ударов российских войск по военным объектам Украины.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза пока не смогли достигнуть согласия по 21-му пакету санкций в отношении России к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась обходить ограничения.