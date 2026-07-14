Западная страна ввела жесткий карантин для своих граждан из-за смертоносной Эболы

Белый дом принял решение, которое фактически заставляет американских граждан оставаться дольше в Демократической Республике Конго, запрещая им возвращаться домой из-за стремительно распространяющейся вспышки лихорадки Эбола, уже унесшей жизни более 700 человек. Согласно новому распоряжению, все американцы, находящиеся в ДРК или недавно покинувшие страну, будут внесены в списки лиц, которым запрещена посадка на борт, пока они не проведут как минимум 21 день в третьей стране.

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Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший подписал распоряжение, в котором отмечается о возросших рисках заражения Эболой, включая распространение вируса всего в нескольких часах езды от столицы Конго Киншасы. Решение о запрете на въезд последовал за тревожными отчетами Центров по контролю и профилактике заболеваний: у гражданина США, работающего в гуманитарной организации в Конго, был положительный результат теста на вирус Эбола Бундибудже, а еще один американец, инфицированный в Конго, уже был госпитализирован в университетскую больницу Франкфурта.

Представитель Белого дома подтвердил, что в соответствии с распоряжением граждане США, находящиеся в Демократической Республике Конго, или те, кто недавно уехал, будут включены в список лиц, которым не разрешается подниматься на борт до тех пор, пока они не проведут в третьей стране не менее 21 дня.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заболевания Эболой по всей африканской стране возросло до 1926, в том числе 702 со смертельным исходом. Напомним, что вирусное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу, распространяется при непосредственном контакте инфицированных людей или животных с биологическими жидкостями организма и вызывает симптомы, которые могут включать высокую температуру, рвоту и внутреннее и наружное кровотечение, что делает его одним из самых опасных патогенов в мире.

Около двух десятков американцев должны были вылететь в США после поездки в Конго, и один американский чиновник заявил, что Госдепартамент окажет поддержку им и другим пострадавшим в период ожидания, однако для многих это означает вынужденное пребывание в чужой стране с неясными перспективами возвращения домой.