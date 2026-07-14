СМИ: Трамп «очень серьезно» рассматривает вопрос о сборе за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев намерен реализовать свой план по введению 20-процентного сбора за провоз грузов через Ормузский пролив, и настроен «очень серьезно». Об этом со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме пишет портал Semafor.

В апреле США начали морскую блокаду Ормуза, направленную на то, чтобы прекратить поставки нефти из Ирана. Позже стороны в ходе длительных переговоров подписали рамочную сделку и договорились о свободном проходе через водную артерию. Но накануне президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что США намерены обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это 20% стоимости перевозимых грузов.

При этом, по информации осведомленных источников, Трамп обсуждал идею о введении пошлин со своим окружением еще в апреле, но «воздерживался от официального объявления об этом плане».

«Это то, чего он всегда хотел, но его пытались отговорить. Для него это всегда было инстинктивным решением, и теперь он просто вернулся к этой идее», - пояснил собеседник издания.

При этом детали плана по сбору пошлины пока прорабатываются, и речь идет прежде всего о компенсации затрат по обеспечению безопасности прохода через пролив.

Портал также обратил внимание на то, что инициатива американского лидера противоречит недавним заявлениям вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые отмечали, что международные водные пути должны быть свободны от любых сборов.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе.