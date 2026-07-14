Болгария больше не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине.

Об этом во вторник, 14 июля, заявил премьер-министр республики Румен Радев.

— Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, положит конец эскалации, — высказался премьер.

Радев выступает за «прагматические» отношения с Кремлем, передает Bloomberg.

17 июня глава МИД Болгарии Велислава Петрова заявила, что Болгария не поддерживает ряд готовящихся санкций ЕС против России, в частности — ограничений в отношении патриарха Кирилла и российской энергетики. Уже 3 июля Румен Радев подтвердил готовность наложить вето на 21-й пакет санкций в отношении России, если они затронут интересы страны.

Премьер Болгарии жестко высказался о поддержке Украины

13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций в отношении России к встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.