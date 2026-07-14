Сербия выступила с неожиданным предложением к ЕС
Президент Сербии Александр Вучич предложил Евросоюзу принять все страны Западных Балкан единым блоком. По его мнению, поочерёдное вступление приведёт лишь к углублению раскола в регионе.
Интервью с сербским лидером публикует Financial Times.
«Если мы вступим вместе, границ между Приштиной, Белградом и другими не будет. Нам нужно единство региона. А не новая зона конфликта между людьми, которые вступают в ЕС, и другими, которые далеки от этого», — подчеркнул Вучич.
Сейчас статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз имеют пять стран: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. Заявку на присоединение также подало самопровозглашённое Косово.
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Однако получение статуса кандидата — лишь начало долгого пути, который может растянуться на десятилетия.
Вучич ранее сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов.