Сербия выступила с неожиданным предложением к ЕС

Президент Сербии Александр Вучич предложил Евросоюзу принять все страны Западных Балкан единым блоком. По его мнению, поочерёдное вступление приведёт лишь к углублению раскола в регионе.

Интервью с сербским лидером публикует Financial Times.

«Если мы вступим вместе, границ между Приштиной, Белградом и другими не будет. Нам нужно единство региона. А не новая зона конфликта между людьми, которые вступают в ЕС, и другими, которые далеки от этого», — подчеркнул Вучич.

Сейчас статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз имеют пять стран: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. Заявку на присоединение также подало самопровозглашённое Косово.

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Однако получение статуса кандидата — лишь начало долгого пути, который может растянуться на десятилетия.

Вучич ранее сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов.