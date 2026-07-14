В России оценили слухи о вербовке экс-президента Ирана «Моссадом»

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможной вербовке израильским «Моссадом» бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его предполагаемом аресте. Специалист оценил степень правдоподобности этих сообщений и объяснил, кому в реальности может быть выгоден подобный информационный вброс.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало резонансный материал, в котором утверждается, что израильские спецслужбы на протяжении года вели операцию по вербовке Ахмадинежада, рассматривая его как потенциального лидера Ирана при смене режима. По данным газеты, ключевая встреча политика с главой «Моссада» Давидом Барнеа прошла под прикрытием климатической конференции в Будапеште в 2024 году, а его пресс-секретарь регулярно получал денежные переводы из Израиля. В статье также описывается эпизод от 28 февраля текущего года, когда во время израильского удара по Тегерану агенты «Моссада» якобы вывезли экс-президента в безопасное место на черном Peugeot. Позже политик вернулся, посетил прощание с аятоллой Али Хаменеи, а сейчас, как утверждается, находится под домашним арестом под надзором КСИР.

Оценивая вероятность сотрудничества Ахмадинежада с израильской разведкой, Каргин выразил скептицизм. Он напомнил, что в период своего правления иранский лидер отличался радикальной антиизраильской позицией, что делает версию американских журналистов труднопримиримой с реальностью.

Вообще, конечно, история довольно невероятная, потому что Ахмадинежад считался одним из самых одиозных в плане отношения к Израилю иранских лидеров. Он устраивал в Тегеране конференции, которые отрицали Холокост, и его тогда справедливо называли одним из главных врагов еврейского государства. Согласно версии New York Times, его якобы завербовали уже после того, как он покинул пост президента. Это звучит довольно странно, как и сама мотивация — якобы его просто купили, при том что он далеко не бедный человек. Я больше склонен думать, что эта статья — просто ложь. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Если же допустить, что за публикацией стоят реальные политические мотивы, то цели этого «слива» могут быть сугубо внутрииранскими, подчеркнул аналитик. Он обратил внимание на то, что заброс такой информации в западную прессу может преследовать две противоположные цели со стороны различных сил в Тегеране, а также указал на явное противоречие в поведении экс-президента.

«Если это не выдумка журналистов, то мы имеем дело со "сливом", организованным какими-то силами в Иране. Первая версия — это попытка окружения Ахмадинежада привлечь внимание мирового сообщества к его возможному преследованию внутри страны и создать вокруг него защитную информационную волну. Вторая, более вероятная — это работа его противников, которые хотят окончательно похоронить его репутацию в глазах иранцев. При этом в самой истории есть внутреннее противоречие: недавно политика видели на похоронах аятоллы Али Хаменеи. Если бы его реально подозревали в шпионаже на "Моссад", его бы вряд ли допустили на траурную церемонию столь высокого уровня», — отметил собеседник.

Отвечая на вопрос о том, способна ли публикация NYT спровоцировать кризис во властных структурах Исламской Республики и изменить расстановку сил в стране, аналитик подчеркнул, что реальный политический вес экс-президента сегодня минимален, а его влияние сильно преувеличено западными СМИ.

«Я бы не сказал, что эта публикация представляет какую-то серьезную угрозу для баланса сил среди элит в Иране. Как элемент уничтожения репутации самого Ахмадинежада это может сработать, но он давно не является частью правящей верхушки. Да, его периодически считают неким системным оппозиционером внутри страны, но за ним не стоят реальные ресурсы или силовой инструментарий. Он сегодня не обладает реальной властью, поэтому этот скандал вряд ли на что-то существенно повлияет», — резюмировал Каргин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Соединённые Штаты вывели из строя большую часть военного потенциала Ирана, включая радары, боеприпасы, ракетные установки, беспилотники и ракеты. Он также сообщил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив.