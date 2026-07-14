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НАТО предупредили о катастрофических последствиях

Североатлантический альянс, принимая на саммите в Анкаре решение о выделении 70 млрд евро на вооружение Киева, делает все, чтобы затянуть конфликт и истощить Россию. При этом большой и страшный вопрос, сколько выдержит сама Украина, пишет китайский портал Soho.

По данным издания, Москва быстро отреагировала на действия НАТО, подчеркнув, что такие решения альянса «могут привести к катастрофическим последствиям».

«При этом интересно, что США постепенно отходят от военной поддержки Украины, а европейские страны ее усиливают. Этот сдвиг свидетельствует о том, что в интересы НАТО входит поддержка не столько самой Украины, сколько европейских и американских военно-промышленных предприятий, которые получают выгоду от продолжения конфликта», — констатировали журналисты.

Украина оказалась «на скамье подсудимых»

Решение Владимира Зеленского увековечить память «Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), виновной в убийствах тысяч поляков, не только испортило отношения Киева и Варшавы, но и привело к тому, что Европарламент обвинил Украину в несоответствии ее действий «европейским ценностям», пишет немецкое издание Welt.

Поляки продемонстрировали «безоговорочную солидарность» с украинцами после начала там военных действий, но после решения Зеленского в Польше растет число тех, кто выступает против принятия Украины в ЕС.

«Украина, которая еще недавно была любимицей ЕС, неожиданно, но по собственной вине оказалась на скамье подсудимых. (…) Внезапно общие интересы Польши и Украины в борьбе против России стали менее значимыми, чем исторические раны и национальная гордость», — говорится в статье.

Американская лицензия обострит конфликт на Украине

Обещание президента США Дональда Трампа дать Украине возможность производить ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot может привести к обострению конфликта. При этом украинская территория уже стала «отличным полигоном» для оценки Западом собственной боеспособности, отмечает сербская газета «Политика».

По данным издания, уже идут разговоры о том, что ракеты необходимо делать в Германии или Румынии, что «автоматически делает эти страны мишенью».

«Как бы там ни было, решение Дональда Трампа позволить производить Patriot на территории Европы и выведет российско-украинский конфликт на новый уровень», — говорится в статье.

Мультикультурализм на Западе признали провалом

Миф о том, что мигранты впишутся в общество сами собой, без усилий, оказался ложным и ослабил те страны, которые в него поверили, в том числе Канаду, Великобританию и США. К такому выводу пришло французское издание Le Journal du Dimanche.

Идеология мультикультурализма изначально была задумана, как альтернатива ассимиляции и со временем стала фактической политикой сначала в англосаксонских странах, а затем и на большей части Запада. Однако оказалось, что мигранты не принимают западные ценности автоматически и идентифицируют себя с гражданами новой страны, что демонстрируют скандалы с их участием.

«Скоро Берлинская стена падет — и ложь вместе с ней. Нациям не останется выбора, кроме как признать ошибки и сменить курс. Факты доказали: ни одно общество не выживет без идентичности, норм и общих традиций», — подытожили журналисты.

Расчет НАТО на «вечную войну»

Саммит НАТО в Анкаре не принес дипломатических инициатив, ведущих к прекращению войны, а также серьезных предложений о будущей архитектуры безопасности в Европе. Вместо этого НАТО санкционировало стратегию долгосрочного давления на Россию, обозначив в качестве приоритета «постоянное продление войны», пишет «Мысль Польши».

Издание пришло к выводу, что «один из величайших парадоксов» ситуации на Украине в том, что НАТО все больше втягивается в конфликт, проводимый на принципах, соответствующих российской концепции военных действий, а не той, к которой Запад готовился последние 30 лет.

«НАТО официально приняло стратегию долгой войны, не указав при этом, как она должна закончиться, или какую конкретную политическую цель она в конечном итоге выполнить», — говорится в публикации.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.