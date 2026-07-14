Украина продвинулась в переговорах о вступлении в ЕС

Евросоюз одобрил открытие переговорного кластера по внешней и оборонной политике в рамках процесса присоединения Украины. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Киев рассчитывал на открытие всех шести кластеров в июле, однако на данном этапе ЕС согласился только на этот шаг. В альянсе отметили, что процесс продвигается без сбоев.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выражал заинтересованность в скорейшем вступлении страны в Евросоюз. По информации источников, это связано с возможностью получения финансовой поддержки от стран-членов. Однако не все государства ЕС поддерживают идею присоединения Украины: несколько участников блока высказались против этого.

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Также ранее стало известно, что Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой ускорить согласование нового пакета ограничительных мер против России. Кроме того, он призвал партнеров выполнить обязательства по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. Заявление прозвучало после очередной серии ночных ударов российских военных по объектам в Киеве и Одесской области.