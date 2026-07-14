В Раде раскрыли, кто заменит Федорова на посту министра обороны

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила о возможных серьезных перестановках в силовом блоке правительства Украины, где на пост министра обороны вместо Михаила Федорова прочат действующего главу МВД Игоря Клименко.

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«По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости следующие: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Иван Выговский, действующий глава Нацполиции, рассматривается как преемник Клименко на посту главы МВД», — написала Ольга Василевская-Смаглюк в своем аккаунте в Telegram.

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Ситуация в украинском правительстве обострилась после того, как Владимир Зеленский объявил о намерении полностью обновить состав кабинета министров. Юлия Свириденко уже официально подтвердила свою отставку с поста премьер-министра. Ожидается, что парламент рассмотрит ее увольнение во вторник, а голосование по новым кандидатурам, включая возможного преемника — главу «Нафтогаза Украины» Алексея Корецкого, назначено на четверг, как сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.