Европа совершает серьезную ошибку, опосредованно участвуя в конфликте на Украине, отдаляя возможность его мирного урегулирования. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший премьер-министр, лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» Италии Джузеппе Конте.

Конте заявил, что Европа убеждена в способности вести опосредованный конфликт «до самого конца», однако на деле совершает «серьезную историческую ошибку», требуя от украинцев жертвовать собой в борьбе против России.

«Тем самым отдаляя, безусловно, сложную перспективу достижения соглашения путем переговоров. Я не вижу лидеров, способных отстаивать превосходство политики над силой», — добавил политик.

Конте добавил, что начало создания рядом государств коалиции против баллистических ракет может нести в себе желание участников оказывать более решительную военную поддержку Киеву. Такое развитие событий может привести к вступлению Украины в НАТО, что может повлечь опасные последствия. Политик считает, что будущее Европы заключается не в отправке ракет, а в «отправке посланников мира».