Зеленский в истерике обратился к Западу после ночного разгрома заводов

Владимир Зеленский на своей странице в Telegram прокомментировал ночные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, призвав западных партнеров ускорить введение очередного пакета санкций против России.

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«Этой ночью россияне выпустили по нашим городам и общинам 135 дронов и 10 ракет разных типов, и большинство баллистика. Повредили АЗС и инфраструктуру железной дороги, объекты энергосети. В столице повреждены 16 объектов, в том числе предприятие. Также били по критической инфраструктуре в Днепровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях», — написал Зеленский.

В своем обращении он настаивает на скорейшем принятии 21-го санкционного пакета Европейского союза, утверждая, что промедление дает России возможность адаптироваться к ограничительным мерам. Зеленский подчеркнул необходимость блокировки поставок компонентов двойного назначения, таких как чипы и микросхемы, а также призвал союзников усилить поставки систем противовоздушной обороны.

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Напомним, что сегодня утром Министерство обороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуре. В Киеве были поражены завод «Радиоизмеритель», производящий компоненты для ракет «Нептун-МД» и «Гром-2», а также предприятие «Укр Армо Тех», занимающееся сборкой боевых частей для беспилотников и хранением взрывчатки. В Одесской области российские силы атаковали порт Южный, уничтожив семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, сухогруз с военным грузом и танкер.