Сила и дипломатия Ирана против Запада сработали, а в мире формируется новая геометрия глобальной власти. Об этом в статье для РИА Новости заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Он отметил, симбиоз обороны и активной дипломатии позволил вывести иранскую доктрину сдерживания на новый уровень. Такая органичность побудила региональных и международных игроков признать стратегическую волю Тегерана. Они видят, что агрессия против страны обречена на провал. Джалали подчеркнул, что иранская дипломатия, опирающаяся на социальный капитал и народную легитимность, оказалась настолько прочна, что мировые державы, делающие ставку на жесткую силу, не в состоянии ее подорвать.

Дипломат добавил, что решение лидера Ирана провозгласить 2026 год как «год экономики сопротивления под сенью национального единства и национальной безопасности» отражает ключевой принцип доктрины развития, нацеленной на обретение внутреннего потенциала. Подход связывает экономическое развитие, внутреннюю сплоченность и внешнее сдерживание.

Джалали отметил, что анализ поведенческих моделей лидеров США и Израиля в Западной Азии указывает на «структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен». Целенаправленные убийства и увеличение числа человеческих жертв свидетельствуют о «стратегическом тупике» перед лицом «оси сопротивления». Бездействие международных институтов в ответ на кризис подрывает легитимность миропорядка и создает основу для формирования новых коалиций.

Отдельно Джалали упомянул усиливающуюся интеграцию между Ираном, Россией и Китаем, которая основана на общем понимании последствий однополярной системы и противодействии инструментам давления. Она является отражением перехода к многосторонности. Между тем официальная дипломатия Ирана сочетает доктрину баланса силы «на земле» с переосмыслением суверенных нарративов в Сети.

Этот подход позволяет управлять вызовами от однополярного мира. Ярким его примером Джалали назвал координацию Пекина и Москвы в Совете Безопасности ООН для защиты многосторонности. Стратегические вызовы Запада в Западной Азии и принятие Ираном новых моделей «умного сдерживания», кроме снижения эффективности санкций, привели к всестороннему сотрудничеству между Тегераном, Москвой и Пекином в качестве стабилизирующего фактора в сферах энергетики и мировой торговли. Джалали считает, что тенденция формирует новую геометрию международной власти.

Посол России в Иране добавил, что страна укрепила свое стратегическое превосходство и уровень сдерживания за счет синергии внутренних возможностей, транснациональных коалиций и борьбы нарративов. Связь между экономической устойчивостью, оборонным авторитетом и активной дипломатией обеспечивает основу для преодоления геополитических вызовов. Джалали уверен, что эта модель «геометрии силы» укрепила стратегическое положение страны и отражает стабильность суверенитета перед лицом внешнего давления. Развитие всесторонних отношений между Москвой и Тегераном в этом контексте является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного порядка.