Названа причина смерти актера Сэма Нила

Филип Гренц, агент актёра Сэма Нила, заявил, что звезда «Парка Юрского периода» скончался из-за пневмонии.

Об этом сообщает портал 1news.

«Сэм скончался от пневмонии. До болезни Сэм мужественно боролся с лимфомой и победил её благодаря новому методу лечения, называемому CAR-T-терапией», — отметил Гренц.

Ранее сообщалось, что новозеландский актёр Сэм Нил, известный по роли в фильме «Парк Юрского периода», умер в возрасте 78 лет.