Франция отстала от Германии и Британии по уровню поддержки Украины

Франция предоставляет Украине «гораздо меньше» оружия и денег, чем Германия и Великобритания, однако от французского президента Эммануэля Макрона часто исходит «политический импульс» к оказанию помощи Украине в Европе.

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Об этом изданию Le Monde рассказал французский дипломат.

«Франция предоставляет Украине гораздо меньше оружия и денег по сравнению с Германией и Великобританией, но политический импульс к оказанию помощи Украине в Европе часто исходил от Макрона», — сказал французский дипломат.

Издание пишет, что Макрон, например, пытался использовать свои хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине, а также постоянно работал над улучшением отношений между Киевом и Вашингтоном. При этом французский лидер стремился снизить зависимость Киева от американской помощи.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. Эммануэль Макрон сообщил, что Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением. Также французский президент отметил, что Украина получит лицензию на производство вооружений, в том числе высокоточных ракет SCALP.

В феврале официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что ФРГ с начала украинского конфликта является крупнейшим спонсором Украины с точки зрения гуманитарной и военной помощи.