На Украине разгорелся конфликт между Федоровым и Сырским

Министр обороны Украины Рустем Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но потерпел неудачу, пишет Economist. Причиной разногласий стал подход к ведению боевых действий: Федоров делает ставку на технологии и массовое применение дронов, тогда как Сырский и генералы предпочитают традиционные методы.

По данным издания, между министром и военным руководством возникли «глубокие разногласия». Федоров продвигает цифровизацию и реформы, которые критики называют «PR-переупаковкой» уже существующих наработок. Генералы считают, что министр присваивает чужие заслуги и не уделяет внимания важным операциям, например мониторингу дорог.

Источники в разведке подчеркнули, что у Федорова мало шансов в противостоянии с опытным Сырским. Один из высокопоставленных генералов заявил, что «Сырский перехитрит Мишу». В мае СМИ уже сообщали о конфликте, связанном с закупками оружия.

Сам Сырский до этого заявлял, что у него нет конфликта с министром, но признавал наличие противоречий. 12 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский может отправить правительство в отставку ради замены Федорова, который также рассматривается на пост премьера.

Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ возник конфликт

Конфликт в украинском руководстве продолжается с весны 2026 года. Зеленский пока не принимает стороны. В ВСУ назрела необходимость реформ, но генералы сопротивляются изменениям. Вопросы закупок вооружений и управления войсками остаются спорными. Федоров известен как сторонник инноваций. Сырский пользуется авторитетом среди военных.