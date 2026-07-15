Послы стран Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС.

© Российская Газета

"Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе", - отметил дипломатический источник в Брюсселе в беседе с журналистами.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что провал попыток ЕС согласовать 21-й пакет ограничительных мер вскрыл глубокий раскол в европейском объединении по вопросу отношения к России. Эта тенденция, которая проявилась, по всей вероятности, в 20-м, а также в 21-м пакете санкций, заключается в том, что государства все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, переносят принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения, поделился он своей точкой зрения.