Туск: первые учения коалиции желающих по Украине пройдут в Польше в сентябре

Первые учения так называемой "коалиции желающих" по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре этого года. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи лидеров коалиции в Париже, передает телеканал TVP Info. "Первые учения ["коалиции желающих"], в которых примут [участие] французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше", - сказал политик на пресс-конференции. 13 июля в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание "новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов". В "коалиции желающих" состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.