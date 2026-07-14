Новая эскалация в Ормузском проливе: последствия срыва договоренностей

На выходных, несмотря на ранее достигнутые договоренности о перемирии, США и Иран обменялись ударами. Американские военные наносили удары по иранским объектам в течение прошлой недели — атакам подверглись около 140 целей, включая порты, радарные станции и базы. Сообщается по крайней мере об одном погибшем и раненых, передает РИА Новости.

Договоренности, подписанные сторонами ранее, не были выполнены. В Вашингтоне сочли их невыгодными, поскольку они предусматривали вывод войск из региона. После подписания американская сторона пыталась добиться от Ирана дополнительных уступок в закрытых контактах, говорится в материале.

В ответ на американские удары иранские военные нанесли ракетные и беспилотные удары по базам США на территории союзников. В Иордании уничтожены склады боеприпасов и топлива на авиабазе Принц Хасан. В Бахрейне удары пришлись по вертолетным ангарам и центру управления дронами. В Кувейте поражены две базы, уничтожены РЛС и установки Patriot. Также нанесен удар по американским радарам в Омане.

В Иране сделали резкое заявление об Ормузском проливе

В результате эскалации движение танкеров через Ормузский пролив вновь остановлено, что спровоцировало рост мировых цен на нефть. Удары по военным объектам союзников США в регионе нанесли ущерб их инфраструктуре и подорвали доверие к Вашингтону, подчеркивается в статье агентства. Кроме того, возникли финансовые риски для доллара: ОАЭ пригрозили переходом на расчеты за нефть в других валютах в случае отсутствия компенсаций от США, указывают авторы.