Французская энергетика на фоне аномальной жары столкнулась с необходимостью остановки ряда реакторов на АЭС. Как это может повлиять на европейские страны, разбиралось издание РИА Новости.

Этим летом Европа столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы. Температура во многих государствах значительно превышает средние климатические значения, а местами достигает 40 градусов и выше.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил о том, что только с 22 по 28 июля более 3,5 тысяч человек погибли в Нидерландах от высоких температур. За этот же период во Франции скончались более 2 тысяч человек.

По данным энергетической корпорации EDF, национальный атомный кластер Франции из-за аномально высоких температур начал остановку целого ряда энергоблоков на АЭС. Точно известно, что остановлены реактор № 2 на станции Golfech (регион Окситания), №3 на АЭС Bugey (регион Овернь), еще один реактор № 2 на электростанции Chooz (департамент Арденны).

«Также Électricité de France застенчиво сообщает о некой регулировке мощности на первом и втором силовых блоках АЭС Saint-Alban (также Овернь), первом и третьем реакторах АЭС Blayais (регион Новая Аквитания), номер четыре и пять на уже упомянутой Bugey. Также что-то понадобилось срочно отрегулировать на первом реакторе АЭС Chooz и на третьем — на станции Tricastin, что в департаменте Дром», — говорится в статье.

При этом «точки атомной неопределенности» разбросаны практически по всем регионам, а значит, проседание атомной генерации потенциально затронет крупнейшие французские земли, констатировали журналисты.

Ранее во Франции из-за медуз остановили сразу четыре из шести энергоблоков на атомной электростанции Graveline в Па-де-Кале, а также один реактор на АЭС Paluel в Нормандии. Эти беспозвоночные представляют опасность для электростанций, расположенных в непосредственной близости от морского побережья и использующих прямоточное охлаждение.

Также на остановку и перевод реакторов в режим постоянной регулировки мощности могут влиять перегрев линий электропередач, перегрузка трансформаторных подстанций, и невозможность в штатном порядке осуществлять охлаждение теплоносителя.

«Однако не менее важной причиной стали экспортные обязательства Франции в лице EDF, которая по долгосрочным контрактам продает избытки электроэнергии соседям, где в последние годы по загадочным причинам наблюдаются понижение энерговооруженности, проблематика накопления ресурсов и снижение ликвидности реального сектора экономики», — констатировали журналисты.

А к числу крупнейших покупателей французского электричества относятся Италия, Германия и Бельгия. Лишь немного отстают Великобритания, импортирующая по двум подводным энергомостам 23 тераватт-часа в год, и Швейцария с показателем 20 тераватт. И, если в Европе «продолжит бушевать климатическая печь, то в обморок начнут падать не только рядовые французы, но и некоторые якорные потребители в Германии и Италии», уверены журналисты.

«Так как Франция — крупнейший продавец электричества в мире, при выпадении даже половины ее экспортных мощностей в Старом Свете будет нарастать физический дефицит энергии», — говорится в публикации.

Напомним, что наиболее пострадавшими регионами из-за жары стали страны Южной и Западной Европы — Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Там экстремальный зной сопровождается засухой и повышенной опасностью возникновения лесных пожаров.