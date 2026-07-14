Смерть американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) привела к скандалу в США. Как сообщает РИА Новости, все спорят о причинах внезапной смерти и находят в ней много странностей.

Теории заговоров

Согласно записям полицейских радиопереговоров, полученным NBC News, около 20:30 по местному времени экстренные службы отреагировали на вызов в связи с остановкой сердца из дома Грэма* на Капиталийском холме. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако спасти 71-летнего сенатора не удалось. Спустя сутки представители политика назвали причину смерти: расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. При этом результатов токсикологических и микроскопических исследований пока нет.

Президент США Дональд Трамп, узнав о случившемся, заявил, что говорил с Грэмом* по телефону за несколько часов до его смерти. Позже в интервью NBC американский лидер назвал произошедшее «быстрым финалом» и добавил, что «возможно, это не самый плохой способ умереть».

Конспирологические версии появились сразу. Так, правая активистка Лора Лумер предположила, что сенатора могли отравить Россия или Иран. Подкастер Клинт Рассел указал на другое совпадение — недавно Грэм* посещал украинский завод беспилотников.

«Он его осматривал вчера. Россия разбомбила этот объект сегодня. А вечером нам сообщают, что Грэм* «скоропостижно скончался», — написал он в соцсети.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что местным властям оказывают содействие, предоставлены необходимые ресурсы. Формулировка сама по себе не свидетельствует о криминальном характере смерти политика, однако дала дополнительный повод для сомнений, поскольку обычно ФБР не вмешивается в такие ситуации.

Вместе с тем звучали и призывы к сдержанности в версиях. Например, влиятельный консервативный обозреватель Дастин Грейдж напомнил, что у Грэма* давно были проблемы с давлением, а его отец умер от остановки сердца в 69 лет. В Кремле комментировать произошедшее не стали.

Трамп прокомментировал конспирологические теории вокруг смерти Грэма*

Последний ястреб

Линдси Олин Грэм* родился 9 июля 1955 года в городке Сентрал в штате Южная Каролина. Он первым в своей семье получил высшее образование. Позднее будущий сенатор отправился служить в ВВС США — в общей сложности он провел там 33 года. В отставку из армейского резерва он вышел в 2015 году в звании полковника.

Грэм* вошел в палату представителей в 1995 году, а в 2003 году стал сенатором. Он быстро заработал репутацию ястреба — такие политики выступают за вмешательство США в дела других государств. Мировоззрение сенатора формировалось под влиянием Джона Маккейна, одного из столпов республиканского истеблишмента. После смерти Маккейна Грэм* занял его нишу, по сути, став главным русофобом сената.

Уже после конфликта с Грузией в 2008 году Грэм* называл Россию «угрозой для всех молодых демократий», а в 2013 году требовал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления убежища Эдварду Сноудену. После 2014 года сенатор активно продвигал санкции против Москвы, а в 2016 году лично посетил линию соприкосновения в Донбассе, пообщался с украинскими военными и пообещал им поддержку.

За несколько дней до смерти Грэм* посетил Киев, где на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции объявил о согласовании с Белым домом новой версии законопроекта, направленного против покупателей российских энергоносителей. 10 июля он вместе с группой сенаторов заявил о согласовании законопроекта с администрацией Трампа, а утром 12 собирался поделиться подробностями.

По информации СМИ, вечером 11 июля Грэм* жаловался на плохое самочувствие, однако к врачу собирался обратиться лишь после эфира.