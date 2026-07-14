Япония подогрела истерию о российском «логове шпионов»

Токио признает растущую потребность в борьбе со шпионажем после статье в американской газете о российском "логове шпионов" в Стране восходящего солнца. К этому вопросу следует подойти "с еще большей строгостью", заявил представитель японского правительства после материала в New York Times о том, как Япония якобы стала шпионским центром для Кремля.

© Московский Комсомолец

Япония заявила, что осознала необходимость более эффективного противодействия иностранным разведкам после того, как американская газета New York Times сообщила, что Россия будто бы превратила Страну восходящего солнца в “логово шпионов” и ключевой источник компонентов оружия.

Газета в опубликованном в воскресенье расследовании сообщила, что благодаря “слабым законам о шпионаже” Москва использовала Японию в качестве ключевого центра для сбора разведданных и закупки технологий двойного назначения, необходимых для конфликта на Украине, отмечается в сообщении агентства Agence France-Presse.

Главный представитель правительства Минору Кихара заявил в понедельник: “Мы признаем, что в быстро меняющейся обстановке в области безопасности растет необходимость противодействия деятельности иностранных разведок, такой как получение важной информации, которая угрожает национальной безопасности Японии”.

Отказавшись напрямую комментировать стать New York Times, Кихара заявил журналистам, что Токио “должен подойти к этому вопросу с еще большей строгостью”.

Кихара добавил, что парламент Японии в этом году одобрил закон, открывающий путь к созданию нового национального органа для координации разрозненной разведывательной деятельности.

В статье New York Times приводятся оценки украинского правительства о том, что 90% российских ракет и беспилотных летательных аппаратов содержат японские компоненты.

В материале утверждалось, что российскими операциями в Японии якобы руководил сотрудник российской разведки, работавший под прикрытием в токийском офисе российской авиакомпании.

Поскольку прямой экспорт в Россию ограничен, закупочные сети используют компании-посредники и третьи страны для доставки компонентов в Россию, добавляет New York Times.

В статье в американской газете отмечается, что сотни российских разведчиков были высланы западными странами, когда в 2022 году начался конфликт на Украине, и сообщается, что многие из них оказались в Японии, чтобы воспользоваться преимуществами ее процветающей технологической индустрии и слабыми законами о шпионаже, что, как утверждает New York Times, отчасти является результатом ограничений, введенных после второй мировой войны.