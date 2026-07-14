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Мирошник: от ударов ВСУ за неделю пострадали более 300 граждан

За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы пострадали более 300 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре достигала в среднем около 850 атак в сутки.

Мирошник уточнил, что за отчетный период число пострадавших гражданских лиц превысило 310 человек.

Бюрократы ЕС и Британии пытаются свалить на РФ созданные ими проблемы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Евросоюза и Великобритании пытаются переложить на Россию ответственность за проблемы, возникшие, по его мнению, из-за их собственных решений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дмитриева, конфронтация с Россией используется европейскими и британскими политиками как способ избежать признания своих ошибок и ответственности за неудачи.

Так он прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена, который выразил мнение, что антироссийская риторика стала для британских властей инструментом для оправдания внутренних проблем.

Трамп заявил об уничтожении 84% потенциала Ирана по производству вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, Иран утратил около 84% своего потенциала по производству вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу Newsmax американский лидер утверждал, что Тегеран в значительной степени лишился возможности выпускать оружие.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся взаимных обвинений США и Ирана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Херсонская область обесточена из-за аварии

В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее 14 муниципалитетов из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Без электроснабжения временно остались несколько муниципальных округов и городских округов региона, включая Генический, Скадовский, Алешкинский и Новокаховский.

В компании «Херсонэнерго» сообщили, что специалисты уже ведут восстановительные работы, чтобы вернуть подачу электроэнергии в максимально короткие сроки.

На Ближнем Востоке развернуто 50 тыс. американских военных

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что на Ближнем Востоке в настоящее время развернуто свыше 50 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая информация опубликована в официальном сообщении командования в социальной сети X.

По данным CENTCOM, американский военный контингент продолжает выполнять задачи в регионе в рамках текущего развертывания.