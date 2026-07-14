Трамп прокомментировал конспирологические теории вокруг смерти Грэма*

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) страдал от серьезных проблем со здоровьем, как и его отец, который умер примерно в том же возрасте. Об этом заявил в интервью телеканалу Newsmax президент США Дональд Трамп, комментируя конспирологические теории вокруг смерти политика, включая домыслы, что к такому исходу может быть причастна Россия.

Во время беседы с главой Белого дома ведущий отметил, что сенатор после поездки на Украину "выглядел неважно", и поинтересовался у Трампа, нет ли у того подозрений, что к скоропостижной кончине законодателя могла быть причастна РФ.

"Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать "да", но полагаю, что у него (Грэма - прим. ТАСС) были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте, - заявил американский лидер. - У него имелись глубоко скрытые проблемы, которые было нелегко выявить".

Трамп напомнил, что у отца Грэма также были проблемы с сердцем и это послужило причиной его смерти.

"Его отец умер очень молодым от осложнений на сердце, и то же самое было и у Линдси", - сказал президент.

Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма* вызвала серьезный вопрос

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов